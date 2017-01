Ostia, termosifoni spenti: 500 studenti del Faraday in piazza. Cori e striscioni

1 / 4

continua →

Il liceo Anco Marzio ieri, l'istituto Faraday oggi. Gli studenti di Ostia scendono di nuovo in strada per manifestare contro i disservizi. Questa mattina cinquecento ragazzi non sono entrati a scuola perché l'impianto di riscaldamento non è funzionante. Gli studenti hanno srotolato uno striscione con scritto "Termosifoni spenti, istituzioni assenti, ma a rimetterci sono sempre gli studenti".



Alla protesta hanno dato supporto i ragazzi del Blocco Studentesco. "Troviamo assurdo - affermano gli studenti dell'ITI Faraday- che nelle aule della nostra scuola, come in altre di questo municipio, i termosifoni siano rimasti spenti proprio al rientro dalle vacanze natalizie a dispetto del clima rigido di queste settimane, creando un disagio a noi studenti e anche al personale scolastico. Nonostante la sindaca Raggi che nei giorni precedenti al rientro a scuola aveva promosso l'operazione 'scuole calde', la temperatura non permette di svolgere le lezioni. Operazione che si è rivelata un flop".

"Gli studenti del Faraday non si fanno prendere in giro ed abbindolare - concludono i portavoce degli studenti e rappresentanti d'istituto Alessandro Aprile e Lorenzo Anzi - e continueremo a manifestare e combattere affinché le condizioni di diritto allo studio non saranno garantite, facendoci studiare in un luogo consono".

CLICCA CONTINUA PER LE FOTO DELLA PROTESTA