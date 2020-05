Ostia: strada chiusa, tavoli e ombrelloni al posto delle auto. L'idea per fare ripartire bar e ristoranti

Ombrelloni e tavolini in strada al posto delle auto. Via Rutilio Namaziano, che ospita ad Ostia sei ristoranti, potrebbe diventare così. E' l'idea lanciata dal studio Iacangelo Lentini che ipotizza la soluzione. Il tutto mentre in Campidoglio si sta ancora discutendo sulla questione relativa al suolo pubblico.

Lo studio dei due architetti romani Ernesto Iacangelo e Fabrizio Lentini, fatto con l'ausilio di Mirko Livigni, ha previsto circa 10 ombrelloni su quella strada che diventerebbe così il prolungamento pedonale di piazza Anco Marzio, dove già sono presenti ristoranti e bar. "Abbiamo già parlato con alcuni imprenditori del food di quella strada. Negli ultimi mesi si sono viste proposte di schermi di plexiglas, noi abbiamo pensato alla cosa più semplice: stare all'aperto, sostituendo un luogo di transito automobilistico con uno di convivialità, e perché no, di ozio", sottolineano a RomaToday i due architetti che ad Ostia hanno già permesso allo stabilimento Elmi di eliminare alcune cabine permettendo così di vedere il mare già dalla strada.

La formula non dispiace all'assessore alle Attività Produttive del X Municipio, Damiano Pichi, che ha presentato alla Giunta municipale. Su questo tema, però, sarà determinante capire quali saranno le linee guida di Roma Capitale.

Di certo c'è che, almeno per il settore del commercio, qualcosa si sta muovendo il parlamentino di Ostia ha approvato il documento 'Aiutiamo il Commercio del Municipio X', che prevede l'istituzione di in Albo municipale che faccia da tramite tra i cittadini e le attività commerciali del territorio, cercando di aiutare le stesse in un gravissimo momento di crisi generato dall'emergenza Coronavirus.

Andrea Bozzi, capogruppo "Sogno Comune Municipio X e vice Pres. Comm. Attività Produttive e Turismo in Municipio X e Sabrina D'alessio, consigliere M5S e Pres. Commissione Attività Produttive e Turismo in Municipio X in una nota spiegano: "Abbiamo voluto di concerto impegnare la Giunta a realizzare un Albo degli esercizi commerciali che aderendo volontariamente potranno mettere a disposizione dei "buoni acquisto" che i cittadini potranno già comperare rivolgendosi a loro, seppure il negozio di fiducia sarà ancora chiuso come da decreti vigenti".

"Inoltre l'albo potrà aiutare la promozione delle attività stesse ed ancora segnalare chi vorrà mettere a disposizione di chi ne ha bisogno l'acquisto di cosiddetti "beni sospesi", per poi diffondere tutto ciò attraverso i canali web ed informativi del Municipio".