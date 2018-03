Roma Ostia, striscioni e proteste: "È maratona delle buche". Sabato una manifestazione

'La maratona delle buche': questo lo striscione, sul lungomare di Ostia, che ha accolto gli 11mila atleti domenica mattina nel tratto conclusivo della mezza maratona RomaOstia vinta dallo statunitense Galen Rupp (qui la classifica completa).



In piazzale Colombo, luogo di arrivo della competizione internazionale, un gruppo di residenti appartenenti al comitato “Strade sicure X Municipio”, ha piazzato lo striscione lanciato un appuntamento per sabato prossimo, alle 17, quando il coordinamento ha indetto una manifestazione al pontile di Ostia.



Il corteo si snoderà nel seguente percorso: concentramento alle ore 16.30 in P.le dei Ravennati (Pontile, Via della Marina, C.so Duca di Genova, Via Giuliano da San Gallo, Lungo Mare Paolo Toscanelli e P.za Anco Marzio (Isola Pedonale).



Qualche momento di tensione quando una persona ha tentato di strappare lo striscione dalle mani dei manifestanti. "A seguito dei numerosi disagi, alcuni dei quali decisamente gravi, causati dalle voragini che contraddistinguono, negativamente, ormai da mesi, le strade del X Municipio, sabato 10 marzo si è nuovamente riunito, nel quartiere Infernetto, il Coordinamento Strade Sicure X Municipio, con rappresentanti dei quartieri Infernetto, Casal Palocco, Acilia, Ostia Antica, Saline e Dragona, dove in una animata, ma civile discussione, si è decisa la data del corteo per sensibilizzare le Autorità Comunali e Municipali, affinché si pianifichino con urgenza, degli interventi mirati, ad opera d’arte e definitivi, per sistemare le centinaia di buche-crateri che ogni giorno mettono in serio pericolo la sicurezza e la vita di automobilisti e motociclisti, non solo in centro città, ma anche ed in particolare, nelle strade dell'entroterra del X Municipio, dove decisamente la situazione non è ormai più sostenibile, con incidenti giornalieri", si legge in una nota del Comitato.