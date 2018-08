Prima la polemica sui social poi lo striscione a Ostia, CasaPound contro Saviano: "E' un cantastorie"

"$aviano cantastorie, solo monologhi e fakenews". Con la S disegnata con il simbolo del dollaro. Questo lo striscione di CasaPound apparso sui muri di Ostia contro Roberto Saviano. L'azione dei fascisti del terzo millennio segue le polemiche tra lo scrittore ed il consigliere del X Municipio di Cpi Luca Marsella.

Il leader dei 'neri' di Ostia aveva scritto su Twitter a Saviano un messaggio polemico: "Pensavo fossi in ferie visto che non hai scritto una parola sui morti di Genova, invece oggi torni a parlare di immigrati. Quelli forse per te non erano esseri umani, erano italiani del resto". La replica dello scrittore è immediata: "Sei amico degli Spada". Con Marsella che ha proseguito: "Ostia commissariata per colpa dei tuoi amici del Pd".

"Saviano ci accusa e diffama in rete - si legge in una nota di CasaPound firmata da Marsella - ma rifiuta un confronto pubblico. La smettesse di diffondere fakenews, se vuole parlare della mafia e del malaffare di Ostia si confronti con noi. È paradossale che accusi noi, che non abbiamo un solo indagato o siamo lontanamente coinvolti e dimentichi chi ha fatto commissariare Ostia per mafia, chi ha visto l'ex presidente del Municipio arrestato, chi ha fatto affari sulle spiagge e preso mazzette: i suoi amici del Pd". Conclude la nota.