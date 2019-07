Ostia, il centro è chiuso per il rally: strade off limits e 6 linee bus deviate

Strade chiuse e sei linee autobus deviate, ad Ostia, per l'edizione 2019 del Rally di Roma Capitale. Tre giorni di motorsport fino a domenica, con la tappa conclusiva del Pontile, che già da oggi hanno fatto registrare modifiche alla viabilità per la costruzione temporanea del circuito e del palco.

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18, dalle 23,00 alle 7,00, sarà istituito il divieto di transito su tutta via della Marina e in parte di piazza dei Ravennati.

Tra giovedì e venerdì 19, sempre dalle 23,00 alle 7,00, divieto di transito su piazza della Stazione Vecchia e senso unico alternato su via Armuzzi con restringimento su piazzale della Posta.



Dalle 19,00 di venerdì 19 fino alle 7,00 di lunedì 22 luglio divieto di sosta con rimozione su via Rutilio Namaziano (da via della Marina a piazza Tor San Michele) e dalle ore 23,30 di venerdì anche su Lungomare Paolo Toscanelli (tra Via San Quiriaco e Via Giuliano da Sangallo entrambe le carreggiate), Piazza dei Ravennati, Viale della Marina, Via Capitan Consalvo, Corso Regina Maria Pia (tra Via Celli e Piazza della Stazione Vecchia), Via Armando Armuzzi, Via Vincenzo Vannutelli (tra piazza della Stazione Vecchia e Via Cardinal Ginnasi entambe le carreggiate), Piazza della Stazione Vecchia.

Dalle 15,00 di venerdì 19,00 fino alle 7,00 di lunedì 22 divieto di transito nel parcheggio di fianco al Luna park. Molte strade a senso unico diventeranno a doppio senso. In piazza Quarto dei Mille, divieto di sosta dalle ore 10,00 di domenica 21 alle 7,00 di lunedì 22.

Inoltre fino a lunedì 22 luglio 2019 saranno deviate le linee 01-04-05B-06-061-062-C4 e C13 a seguito delle chiusure al traffico di piazza della Stazione Vecchia, via Armando Armuzzi, piazzale della Posta, viale della Marina, piazzale dei Ravennati e lungomare Paolo Toscanelli.

Venerdì 19 Luglio 2019

Cerimonia di partenza a Castel Sant'Angelo dalle ore 18.00

Sabato 20 luglio 2019

Tre prove rispettivamente di 19,46 km, di 13,93 km e di 21,18 km.

Domenica 21 Luglio 2019

Quattro prove di 7,34 km, di 7,25 km, di 19,70 km e di 11,75 km.

Super Special "Arena Aci Roma" e Cerimonia di Premiazione presso il Pontile di Ostia a partire dalle ore 18.00

Villaggio Dei Motori sul pontile di Ostia

20-21 Luglio 2019 dalle 16.00 alle 23.00

Troverete le più importanti novità del settore automobilistico, live experience, test drive, simulatori di ultima generazione e molte altre sorprese.