Ostia ha un nuovo simbolo: Diana, la dea dei boschi appare nel Canale dei Pescatori

Ostia ha un nuovo simbolo. Dopo Nettuno, apparso sul mare a ridosso del Pontile, e la storica Venere all'ex pontiletto ecco spuntare una nuova statua: Diana, la dea dei boschi, la protettrice degli animali selvatici, colei che custodisce le fonti e i torrenti. Diana è "spuntata" nel Canale di Pescatori. Altro luogo storico di Ostia.

"Passare per caso per una strada che percorri quasi in automatico e accorgerti che qualcosa è cambiato, che una sorpresa è stata fatta per tutti coloro che credono nella nostra città. - sottolinea Aldo Marinelli de La Mia Ostia che ha fotografato la nuova arrivata - Diana è anche e soprattutto la protettrice delle donne, a cui assicurarsi per non avere un parto doloroso. Era anche colei che poteva dispensare la sovranità. Diana era figlia di Zeus e Latona e sorella gemella di Apollo: insieme a Selene (la Luna piena) ed Ecate (la Luna calante) Diana fu identificata anche come la personificazione della Luna crescente. A noi di Ostia ci piace pensare che la stessa dea possa rappresentare tutto ciò che di più bello abbiamo intorno a noi: dall'acqua ai boschi, alla luna rossa che sorge quasi dal mare in estate, agli animali che vivono in pineta".