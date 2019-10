Ostia, primo matrimonio nella 'Spiaggia degli Sposi'. Boracce plastic free agli innamorati

E' stata inaugurata questa mattina la 'Spiaggia degli Sposi' di Ostia. Circondati da amici e parenti Alessia e Danilo si sono uniti nel matrimonio celebrato dalla presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo. Tanti i curiosi che si sono fermati a guardare l'evento da lungomare Paolo Toscanelli o sull'arenile.

Complice una splendida giornata di sole, le nozze si sono svolte sotto il bianco gazebo adorno di piante verdi, circondato dalla sabbia, sullo sfondo del blu intenso del cielo e del mare. Ai novelli sposi la Presidente ha anche donato la borraccia in alluminio realizzata per l'iniziativa. Due, una anche per la figlia della coppia.

Entusiasta anche Paolo Ferrara, fautore della borraccia plastic free in dono: "Da oggi chi vuole può prenotarsi per celebrare il proprio matrimonio in riva la mare della Capitale. Gli sposi possono scegliere come allestire il gazebo e l'area adibita alla cerimonia. Ti puoi sposare in pieno giorno, o durante l'estate magari al tramonto. Credetemi l'atmosfera è fantastica. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo".