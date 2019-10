Ostia, primi matrimoni in spiaggia. M5s: "Agli sposi regaleremo una borraccia plastic free"

Ostia finalmente, dopo il flop conclamato e ammesso dagli stessi grillini, è pronta ad inaugurare la spiaggia dove si faranno i matrimoni. A ribadirlo è la presidente Giuliana Di Pillo: "Venerdì 4 ottobre iniziano le celebrazioni. Dopo l'iter procedurale di approvazione della delibera in Assemblea Capitolina abbiamo concluso le fasi di allestimento della Casa Comunale e dell'arenile dove gli sposi potranno realizzare il loro sogno".

La Spiaggia degli Sposi si trova sul Lungomare Paolo Toscanelli, di fronte alla ex Colonia Vittorio Emanuele. "Era la spiaggia occupata da Vito Triassi, uno dei fratelli-reggenti del clan che rappresenta la potente famiglia mafiosa dei Cuntrera-Caruana a Roma insieme al genero e sodale Alfredo Colaci. Oggi è pubblica e fruibile da tutti", esulta Paolo Ferrara, consigliere grillino in Campidoglio e deus ex machina pentastellato ad Ostia: "Il nostro obiettivo era riqualificare una zona importante del lungomare di Roma e renderla viva. Per questo, non ci limiteremo solo ai matrimoni, ma incentiveremo eventi miranti a favorire la partecipazione al territorio e a dare nuovo impulso all'economia. Sarà tutto il tessuto economico e, soprattutto, gli alberghi e i ristoratori in primis a beneficiarne".

Non solo, Ferrara ha già in mente un pensiero per festeggiare i fiori d'arancio: "A tutte le coppie che diranno il fatidico sì sulla spiaggia degli sposi, il Municipio regalerà una borraccia plastic free, in linea con il percorso ambientale già intrapreso. Sono estremamente soddisfatto e orgoglioso di aver contribuito a realizzare il sogno di molte persone innamorate".