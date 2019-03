Ostia: M5S ci riprova, dopo il flop riecco la spiaggia degli sposi

Il Movimento 5 Stelle ci riprova e rilancia la proposta della 'spiaggia degli sposi'. Nonostante il flop, conclamato e ammesso dagli stessi grillini, Ostia avrà la sua spiaggia dove si faranno i matrimoni. A ribadirlo è la presidente Giuliana Di Pillo: "L'Amministrazione ha richiesto nei giorni scorsi alla Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Concessioni, una concessione temporanea a fini istituzionali nelle more del perfezionamento della procedura.

Si era già partiti nell'aprile del 2018, proprio con la delibera 77 dell'Assemblea Capitolina, che istituiva quale ulteriore Casa Comunale presso il X Municipio, la ex Colonia Vittorio Emanuele III, sita sul lungomare, proprio per tale scopo".

"Oggi l'Amministrazione di fatto ha iniziato un nuovo iter con la Regione Lazio, finalizzato ad ottenere la disponibilità giuridica della spiaggia, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno, riservandola alla celebrazione dei matrimoni.

L'obiettivo è quello di dare un ulteriore servizio ai cittadini, e rendere Ostia come altre città europee, luogo dove è possibile unirsi in matrimonio davanti ad uno scenario decisamente suggestivo", spiega in una nota.

A commentare la mossa pentastellata anche l'immancabile Paolo Ferrara: "Siamo ad un passo dalla realizzazione e sono sicuro che questa estate verrà celebrato il primo di tanti matrimoni che i cittadini innamorati aspettano. Dunque si potrà dire solo una cosa: L'abbiamo fatto noi!".

Solamente un mese fa, tuttavia, ad una recente interrogazione della consigliera comunale Svetlana Celli l'assessore al Bilancio di Roma Capitale Gianni Lemmetti aveva risposto ammettendo che nessun matrimonio era stato mai celebrato sulla spiaggia di Ostia, a causa di problemi con il Demanio, non meglio identificati.