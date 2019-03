Ostia: tutti al mare, all'ex Happy Surf la spiaggia è divisa in due. Metà agli animali, metà libera

"Tutti ar mare, tutti ar mare". Ma proprio tutti. E quando scriviamo tutti, intendiamo persone e animali. Già perché ad Ostia, all'altezza dell'ex chiosco Happy Surf, ormai abbattuto, ci saranno 300 metri di spiaggia suddivisi, a metà: una parte per gli animali domestici, quindi insieme ai cani potranno starci gatti, pappagalli e persino serpenti, e l'altra parte spiaggia libera.

E' quanto si legge nel bando lanciato dal X Municipio relativo ai "servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera denominata ex Happy Surf, estese per trecento metri, destinata per 150 metri a spiaggia libera riservata all'accoglienza di animali domestici di affezione e per i restanti 150 metri destinata a spiaggia di libera e gratuita fruizione - postazioni di salvataggio nn 1, 2, 3 - Ord. n. 40/2016 Cap. di Porto di Roma".

L'Amministrazione a 5 Stelle, dopo il bau beach dell'anno scorso che non ha riscosso molto successo, ci riprova ancora una volta con l'ipotesi di vedere, in spiaggia, cani e gatti, così come l'estate scorsa. La novità è rappresentata dal fatto che lo spazio riservato agli animali dai 300 metri del 2018 si dimezza a 150.

La base d'asta per la gara d'appalto è di 98.559,16 euro. L'impresa vincitrice dovrà assicurare l'accoglienza, la pulizia e la salvaguardia a mare dal 20 aprile al 15 giugno e dal 1° al 30 settembre solo nei week end e nei festivi dalle ore 9,00 alle 19,00, dal 16 giugno al 31 agosto tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 19,00. A carico del vincitore la fornitura di tre postazioni di salvataggio, con altrettanti bagnini, e la pulizia di tutti e 300 metri di fronte mare assegnato.