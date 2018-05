Ostia: spiagge "bellissime" solo a Ponente, all'ex Amanusa chiodi arrugginiti e schegge di legno

Da una parte Ostia Ponente con le spiagge ripulite, negli ultimi giorni, dalle vagliatrici. Dall'altra Ostia Levante con l'ex chiosco Amanusa abbattuto ma con l'arenile sporco e che presenta chiodi arrugginiti, passerelle rotte e assi di legno divelte. E' il doppio scenario del mare di Roma, a stagione balneare già iniziata.

Ostia si divide: da una parte turisti, romani e residenti che iniziano a vivere il tratto di spiagge libero dal Porto fino all'ex Faber Beach. Dall'altra lo scetticismo e l'amarezza di chi passeggia tra cumuli di detriti, e non potendo godersi in sicurezza una giornata di sole preferisce tornare indietro.

"Le spiagge libere di Ostia sono finalmente bellissime. Dopo l'abbattimento dei chioschi abusivi si lavora alla pulizia e al decoro degli arenili. - ha commentato su Facebook, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara - In questi giorni arriveranno le docce, l'acqua pubblica, le passerelle e i bagni, infine l'illuminazione serale e lo sport dopo il tramonto, ma soprattutto ritorna la legalità".

Uno scenario "bellissimo" che stride con quello dell'ex Amanusa dove le immagini scattate il 26 maggio raccontano di una spiaggia semi abbandonata. Quel tratto di mare doveva essere il simbolo della nuova estate a 5 Stelle ed invece la spiaggia, "ora libera e liberata dagli abusi", non è altro che un ammasso di rifiuti, assi di legno, chiodi e pezzi di vetro che, lo scorso primo maggio ferirono anche un ragazzo. La situazione non è migliorata nonostante l'intervento tampone delle vagliatrici messe in campo dal X Municipio.