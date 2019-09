Ostia, le spiagge libere avranno il nome di un colore

Le spiagge libere di Ostia avranno nomi dei colori. E' quanto ha annunciato la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo nella Sala conferenze del Porto Turistico di Roma, durante il convegno della FIDAPA dal titolo 'La donna e il mare. Non vogliamo affogare nella plastica'.

"L'idea è quella di far nascere un modello. Non si chiameranno più 'ex…'ma porteranno il colore delle passerelle già in parte approntate e quindi avremo la spiaggia azzurra, gialla, rossa e via di seguito. Oltre naturalmente ai bagni pubblici già installati dallo scorso anno, alle fontanelle con acqua potabile e alla cura costante per il decoro".

Sulla lotta alla plastica, invece, ha aggiunto: "Siamo il primo Municipio Plastic free e ci siamo impegnati a ridurre l’uso della plastica sin dal nostro insediamento. Crediamo che non servano soltanto i divieti all'uso della plastica; che sia invece importante diffondere il messaggio e sensibilizzare i cittadini. Nell'ordinanza balneare di questa estate abbiamo inserito una norma etica con la quale si invitano i cittadini a riflettere sui danni della microplastica per l'ambiente e per l’uomo invitando a limitarne l'uso e abbiamo constatato come sia i cittadini che molti stabilimenti balneari abbiano aderito al nostro appello".