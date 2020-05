Spiagge libere aperte, restano i dubbi sui controlli: Ostia chiede più vigili. Ipotesi lungomare ciclopedonale

Saranno aperte le spiagge libere ad Ostia e Capocotta questa estate? Dopo i dubbi delle scorse settimane, il X Municipio ha sciolto le incertezze e in attesa delle linee guida dettata dal Governo nel prossimo Decreto del premier Giuseppe Conte, rassicura chi vuole godere del mare di Ostia: "Nulla cambierà in merito alla loro gestione rispetto a quanto accaduto nella stagione precedente", ha sottolineato la mini sindaca del municipio del mare Giuliana Di Pillo dopo aver incontrato i balneari di ieri.

In sostanza, Roma Capitale (e quindi il X Municipio) non faranno gestire le spiagge del Comune agli 'stabilimentari'.

Sì, quindi, ad una gestione interna, ma con qualche piccolo accorgimento come ha sottolineato Alessandro Ieva, assessore all'ambiente del X Municipio, che ha RomaToday ha spiegato: "Stiamo preparando i bandi della pulizia delle spiagge, quello di salvataggio con le postazioni quest'anno messe da noi, quello relativo ai bagni pubblici con la relativa sanificazione quotidiana e ragioniamo anche su uno riguardante il pattugliamento delle spiagge, magari coinvolgimento anche i dipendenti di Roma Capitale".

Già perché il nodo cruciale è uno: chi controllorà che nelle spiagge libere verranno adottate le norme di sicurezza ed il distanziamento sociale, già caldeggiato da Inail e Iss in un documento? Il tema resta aperto: "Di certo c'è che le spiagge libere di Ostia apriranno quando verrà dato l'ok anche a quelle degli altri comuni del Lazio. Questo è un tema regionale. O tutti o nessuno", aggiunge Ieva che poi sottolinea: "Stiamo parlando con il Campidoglio, la Polizia Locale e la Protezione Civile per capire bene chi e come potrà controllare i nove chilometri di spiagge libere".

Come hanno sottolineato già i sindacalisti dei vigili, nel X Municipio però gli agenti sono pochi. Una problematica che la minisindaca Di Pillo racconta al nostro quotidiano: "Questa estate, più di altre, serviranno i rinforzi. Abbiamo già chiesto al Comune più donne e uomini della Polizia Locale. Anche a tempo determinato, magari dirottati da altri gruppi che durante l'estate nella Capitale hanno meno flusso di persone".

Quantificare un numero preciso di rinforzi però "è difficile" ora secondo Di Pillo che aggiunge: "Certamente non ci saranno solo le spiagge libere da controllare, ma anche le pinete e le aree commerciali. Insomma servono più vigili".

Questo perché il X Municipio ha in mente anche di dare più spazio alla mobilità alternativa e sostenibile. Secondo quanto apprende RomaToday, tra le ipotesi al vaglio, ci sarebbero anche quella di rafforzare il divieto di parcheggi (già abusivi) sulla Litoranea, la strade che porta ai Cancelli di Capocotta, e di delimitare alcuni tratti del Lungomare (non tutto quindi) trasformandoli in ciclopedonali. Mosse che, appunto, richiederebbero rinforzi: tradotto, più vigili appunto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'obiettivo per l'estate, comunque, è chiaro: "aprire le spiagge di Roma il prima possibile", dice Di Pillo che poi conclude: "Sulla modalità della utilizzazione delle spiagge libere e attrezzate (Capocotta ed i chioschi di Ostia), seppur con posizioni in alcuni casi diverse, si è discusso con un'unica finalità ovvero quella di poter riaprire le spiagge in sicurezza. Come amministrazione siamo in attesa delle disposizioni del Governo e della Regione Lazio, con cui stiamo lavorando da tempo, in modo da poter presentare il piano strategico per il litorale, non appena tutto sarà predisposto così da poter dare ai cittadini informazioni certe che aiutino sia loro che la Pubblica Amministrazione".