Ostia, la denuncia: "Dune di Castel Porziano ridotte a discarica"

I "cancelli" di Ostia ridotti a dicariche a cielo aperto. A denunciare le condizioni delle spiagge di Castel Porziano Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche per l'Autonomia in municipio X.

"Ho fatto in sopralluogo nella spiaggia di Castel Porziano e quello che ho visto è documentato è sconcertante. Tra il primo e il terzo "Cancello" ho trovato montagne di rifiuti e più ci si addentra tra la preziosa macchia mediterranea e peggio è". Mobili, carcasse di motorini, materassi riempiono l'arenile. "Non si può accettare un degrado simile in un'area che è Riserva Naturale, tra il silenzio imbarazzante del Municipio X, che sembra non vedere, e di un Campidoglio che tratta il nostro territorio, quello si, come una specie di discarica".

"Sappiamo - spiega - che il Municipio ha imposto agli assistenti bagnanti, una ventina, di andare a fare i giardinieri, perché i diciotto giardinieri che abbiamo non riescono a farlo, in quanto, nonostante le richieste ufficiali di un anno fa della stessa maggioranza a cinquestelle, debole e succube di Roma, il Campidoglio non ne ha mai mandato neanche uno in più. Ma, siccome la coperta è cortissima, ora Castel Porziano, con i "Cancelli" sempre aperti, e in balia di chiunque. Hanno lasciato li solo cinque o sei assistenti bagnanti, che però puliscono quello che possono a mani nude e con l'ausilio di una una carriola, ma chiaramente questo non è sufficiente. Basti pensare che hanno ammucchiato rifiuti e materiali ingombranti, tra cui frigoriferi, davanti alla casupola della Direzione da una settimana, ma nessuno viene a portarli via. Ma allora non era meglio lasciarli tutti lì a sorvegliare le dune e, magari, dotarli di mezzi idonei per pulire?".

"Chiederò che venga fatta una bonifica delle aree più compromesse - conclude Bozzi - che sono tante e se non avrò risposte tornerò a documentate questa vergogna inaccettabile, voluta da chi pensa di poter nascondere la polvere sotto al tappeto, pur di assecondare un Campidoglio che non ha la minima idea del valore ambientale e turistico del nostro territorio".