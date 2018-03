Ostia Antica: il sovrappasso pedonale per raggiungere gli Scavi si rifà il look

Il ponte pedonale di Ostia Antica si rifà il look. Il Municipio X informa che il giorno 19 marzo 2018, a partire dalle 8 e per la durata dei lavori, sarà interdetto al transito il sovrappasso pedonale, per consentire l'intervento di abbattimento del pino che insiste sul ponte stesso e che determina un problema di pubblica incolumità.

Dal centro abitato e dal Parco archeologico di Ostia Antica possibile raggiungere a piedi la Stazione di Ostia Antica (e viceversa) attraverso gli attraversamenti pedonali presenti all'incrocio regolamentato da impianto semaforico percorrendo il marciapiede di Via Ostiense.

Durante le fasi di intervento da parte del Servizio Giardini del X Municipio, sarà presente una pattuglia della Polizia Locale X Gruppo Mare.

Gli interventi saranno eseguiti e completati nella giornata del 19 marzo "compatibilmente alle condizioni atmosferiche e urgenze immediate".