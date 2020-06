Ostia, sosta selvaggia e traffico in tilt sulla Litoranea: quando la domenica ai Cancelli diventa un incubo

Scene di sosta selvaggia ovunque, bus e ambulanze bloccate e auto in fila lungo tutta la Litoranea. Scena che sulla strada che costeggia i Cancelli di Ostia siamo ormai abituati a vedere da anni. Per questa estate il Movimento 5 Stelle aveva intenzione di cambiare marcia e modificare la viabilità e i parcheggi in zona, un piano però subito abortito sul nascere.

La sosta, in quel lungo tratto di strada che collega Ostia a Torvajanica portando i romani nelle spiagge libere attrezzate del mare della Capitale, è vietata ma, in barba ai controlli, i parcheggiatori abusivi continuano a farla da padrona. E così le auto, parcheggiate alla meno peggio, causano problemi alla viabilità ostacolando il passaggio di ambulanza e bus.

Ieri, ultimo caso in ordine cronologico, l'autobus della linea 07 è rimasto imbottigliato nel traffico, bloccato, per 40 minuti. Chi dovrebbe far rispettare la viablità, ossia la Polizia Locale, da tempo però lamenta carenza di organico. In tutto il X Municipio, nella giornata di ieri che ha visto anche un tragico incidente mortale sul lungomare di Ostia, erano in servizio solo 14 tra funzionari e agenti del X Gruppo Mare.

Raffaele Paciocca, RSU CISL FP e Andrea Venanzoni, CISL FP, singacalisti dei vigili di Ostia, da tempo denunciano la mancanza di rinforzi sul litorale e l'entroterra: "Siamo senza alcun organico ausilio da Roma, un ausilio vero e coordinato con le esigenze effettive del territorio, senza dotazioni economiche, e questo non era mai accaduto prima nella storia della polizia locale lidense. Il gruppo di Ostia è stremato e pesantemente sotto organico come non ci stanchiamo di denunciare ormai da anni. Lo ribadiamo; riterremo l'amministrazione responsabile della incolumità fisica dei dipendenti della polizia locale e della loro sicurezza giuridica, siamo pronti a far valere le ragioni dei lavoratori in qualunque sede".

E non sono mancate le reazioni politiche. Monica Picca, capogruppo Lega X municipio di Roma: "Nonostante i segnali fossero chiari e inequivocabili da tempo, l'amministrazione Cinquestelle è rimasta sorda a tutte le sollecitazioni dell'opposizione e dalle parti sociali affinché l’estate venisse affrontata con un piano preciso e razionale. Prevedibile che i romani, in massa, approfittando del primo sole, si sarebbero riversati sulle spiagge di Ostia.

Il vice presidente del consiglio e consigliere di FDI del X Municipio Mariacristina Masi: "Già dal primo fine settimana di sole della stagione si è mostrata l’inefficienza dell’organizzazione del’Amministrazione di Roma Capitale e del Municipio da tutti punti di vista, dalla condizione delle spiagge libere fino ad arrivare alla viabilità. A questo punto valuteremo di interpellare il Prefetto sul comportamento del Presidente del Consiglio, che per l'ennesima volta mostra di non essere garante dell'Aula, ma degli interessi di parte della maggioranza".