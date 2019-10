Ostia, posata la prima pietra del nuovo Skate Park. Sarà un impianto di livello internazionale

E' stata posata la prima pietra al nuovo Skate Park di Ostia. In via della Martinica, angolo con via Nostra Signora di Bonaria, la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo ha formalmente dato il via ad un'opera particolaremente attesa.

Una priorità del Municipio

"E' una giornata ricca di emozioni perchè – ha dichiarato la Minisindaca – stiamo ridando ad Ostia uno spazio importante che c’era, un luogo di aggregazione venuto a mancare a causa di un incendio oltre cinque anni fa". Era un impegno che la presidente del Municipio X si era assunta in campagna elettorale e che aveva ribadito anche come priorità all'indomani del suo insediamento.

Una ferita rimarginata

L'incendio al vecchio skate park, situato in una zona diversa rispetto all'attuale, era stato vissuto come una ferita nel quartiere. Per sanare questa perdita, si sono impegnati anche gli studenti del territorio, che hanno fornito idee e disegni su quello che immaginavano potesse diventare il nuovo tempio per gli skateboarder.

Un impianto di livello internazionale

"Il percorso per arrivare a questo giorno è stato lungo perché abbiamo voluto uno skate park ad alto livello, che potesse ospitare sia momenti estemporanei e liberi per gli appassionati, sia gare internazionali. E così sarà. Uno skate park pubblico quindi con caratteristiche per ospitare gare ad alto livello che porteranno lustro a questo territorio" ha promesso Giuliana Di Pillo.

Pronto entro l'estate

I lavori sono dunque partiti. Nella zona del Mercato Appagliatore, grazie ad uno stanziamento di 630mila euro da parte dell'Assemblea Capitolina, sorgerà la nuova struttura. Sarà omologata anceh per manifestazioni internazionali perchè il Municipio ha intenzione di coinvolgere il Coni e la Federazione Italiana Sport Rotellistici. La sua apertura, è stato dichiarato, potrebbe avvenire già nell'estate del 2020.