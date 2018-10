Ostia: affidato il progetto per il nuovo skatepark, ecco dove si farà

Il progetto del nuovo skatepark sarà pronto in 39 giorni. E' quanto promette la Lotti & Partners, lo studio tecnico che ha vinto la gara indetta dal X Municipio per la realizzazione della struttura. Un lavoro da 38mila euro.

E' questo l'esito della gara per i lavori di "manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana dell'area delimitata da via della Martinica, via Nostra Signora di Bonaria dell'ldroscalo, con installazione di nuovi arredi urbani e allestimento area con attrezzature sportive e skate park". L'area individuato è diversa rispetto quella originale, ormai abbandonata, nel cuore di Ostia Nuova, proprio dove affacciano la case di tanti componenti del clan Spada.

Lo skate park originale fu distrutto in un incendio nel luglio 2013 e, un anno prima, era finito sotto sequestro per abusi edilizi. "Ricostruiremo lo skate park di Ostia", aveva promesso già nel 2016 la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Frase poi ripresa anche dalla neo eletta presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo che, il giorno dopo la vittoria alle elezioni, confermò: "Ricostruiremo lo skatepark nella zona di Nuova Ostia, già avevamo avviato un progetto partecipato con le scuole: siamo pronti per metterlo in atto".

Ecco qua, quindi, che iniziano i primi passi. Due anni dopo il primo annuncio della mini sindaca della Capitale.La novità sta nell'area individuata. Non più a piazza Gasparri quindi, ma dietro il mercato Appagliatore come previsto in un emendamento sulla delibera relativo la Variazione di Bilancio 2018-2020.