Ostia, sistemi drenanti contro gli allagamenti stradali. Ecco dove saranno gli interventi

Al fine di mitigare il rischio idraulico a Ostia, il X Municipio ha predisposto gli interventi di costruzione di nuovi sistemi drenanti delle acque meteoriche in aree maggiormente soggette a ristagno d'acqua. "Nel corso del 2018 siamo intervenuti con la pulizia di oltre 1000 caditoie e pozzetti assorbenti, ripristini della muratura di caditoie dissestate e pericolose per i pedoni e canalizzazioni drenanti", spiage l'Assessore all'Ambiente, Territorio e Sicurezza del Municipio Roma X Alessandro Ieva.

Nel contempo sono iniziati i lavori sul Lungomare Duca degli Abruzzi all'altezza del Porto Turistico di Roma con la costruzione di tubi drenanti che collegano i pozzetti esistenti per un'area interessata di circa 40 metri lineari. La zona, inoltre sarà interessata nei prossimi giorni, di analoghi interventi in via Carlo Avegno.

Altri interventi programmati riguardano Piazza Alberto Alessio, all’angolo di Via Andrè compreso e carreggiata opposta lato giardino; Lungomare Duca degli Abruzzi, area antistante l’ingresso del presidio ospedaliero Sant’Agostino; Via Vasco de Gama dal civico 12 al crocevia di Viale Capital Consalvo (semaforo) compresa curva; Via Cardinal Ginnasi da angolo Via Vannutelli con direzione Viale Capitan Consalvo per 30 metri lineari; Via Mar dei Sargassi lato destro provenendo da Via Mar dei Coralli dal civico 60 al 52; Ospedale G.B. Grassi – corsia di uscita dall’ospedale; Rotatoria ubicata al crocevia del Viadotto Attico Tabacchi/Ammiraglio del Bono/Capo Spartivento; Via Isole del Capoverde crocevia con via dei Velieri a lato dell’area verde (square); Via dell’Idroscalo termine strada/Piazza dei Piroscafi.