Elezioni Municipio 10: Sinistra Unita per Bellomo Presidente, i nomi dei candidati

L'elenco dei candidati della lista Sinistra Unita per Bellomo Presidente nel Municipio 10 a sostegno della candidatura a presidente di Eugenio Bellomo per le elezioni del 5 novermbe per il parlamentino di Ostia.

Badii Paolo

Barsanti Anna Grazia

Canitano Elisabetta, detta Lisa,

Caserta Enzo

Celani Mario

Compagnoni Sandro

Cosentino Fulvia

Deriu Gabriella Ghilarza (Or)

Di Lecce Andrea

Di Patrizi Camilla

Dello Monaco Ilaria

Di Paolo Annabrigida

Duranti Rossella

Gernini Francesca

Guidi Simona Roma

Lombardo Francesco

Menotti Anna Maria

Montesi Massimo

Santoro Claudia

Serraglia Carlo

Tognalini Franco

Tortorella Tiziana

Varlese Nunzio