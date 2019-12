Poesie e tanti fiori: i compagni di scuola ricordano Simone, il bimbo di 11 anni morto dopo un malore

Ostia è sotto choc per la tragedia che ha colpito Simone F., il bambino di 11 anni morto dopo un malore durante una lezione di educazione fisica a scuola. Il ragazzo frequentata la prima media all'istituto Mar dei Caraibi. I genitori, molto conosciuti, hanno da anni un negozio di abbigliamento nella via dello shopping del lido: le serrande sono rimaste chiuse per lutto.

E mentre la Procura di Roma ha aperto un'indagine, nella mattinata del 6 novembre a scuola c'era un silenzio assordante. I suoi compagni, non solo della sua classe, lo hanno ricordato con poesie, racconti, dediche, disegni e tanti fiori. Sul suo banco, lasciato vuoto, tanti i fiori gialli e rossi, i colori preferiti di Simone, quelli della Roma, la sua squadra del cuore.

Commosso anche il ricordo della preside Lucia Carletti: "Il modo con cui ci ha lasciato ha sconvolto tutta la comunità scolastica e ha profuso un velo di tristezza, che si sta con molta difficoltà cercando di sollevare. A nome di tutto il personale docente e non docente vorrei ringraziare tutti coloro che si sono attivati per cercare di aiutare Simone, in quei momenti molto difficili. Tutti, sia fisicamente che con il pensiero, non lo abbiamo mai lasciato solo. Un particolare ringraziamento agli operatori del 118 che, giunti immediatamente al fianco di Simone, si sono prodigati fino al superamento delle loro stesse forze, per cercare di rimettere in funzione quel piccolo cuore. Ben due squadre di soccorritori, a cui si sono aggiunti gli operatori dell'elisoccorso e la Polizia, hanno tentato di aiutare Simone".

"Per un tempo che sembrava infinito hanno continuato nelle loro procedure con professionalità, ma anche con tanta umanità. Simone non ce l'ha fatta e purtroppo non ci sono parole per esprimere quanto vuoto abbia lasciato. Alla famiglia esprimo a nome di tutta la comunità scolastica che rappresento il nostro più grande cordoglio", si legge nella lettera della dirigente scolastica pubblicata sul sito dell'istituto Mar dei Caraibi.