Ostia: sigarette 'corrette' e hashish, ecco l'auto di tre 20enni

Nascondevano in auto sigarette 'corrette' alla marijuana e hashish. Tre 20enni sono stati fermati dai Carabinieri ad Ostia mentre erano a bordo di un'auto. I militari hanno esteso l'ispezione anche presso l'abitazione del conducente dove, a seguito della perquisizione è stato rinvenuto e sequestrato un ulteriore quantitativo di hashish, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre gli altri due passeggeri sono stati segnalati alla Prefettura di Roma per la violazione amministrativa dell’uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso di un altro controllo i Carabinieri a bordo dell’autovettura di un uomo, hanno trovato e sequestrato alcune decine di grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro dove era conservato quasi un etto del medesimo stupefacente, suddiviso in dosi e pronto per essere smerciato, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento e la somma contante di 1200 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo, dopo l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.