Il X Municipio ci riprova: al via procedura affidamento servizi a disabili nelle scuole

Il X Municipio ci riprova e comunica l'apertura dell'affidamento del servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali sul territorio.

Il bando, pubblicato sul sito del parlamentino di Ostia, rigusarda i lotti di "Stella Polare - Ostia Antica e Dragoncello", di "Ostia Ponente – Malafede – Casalpalocco e San Giorgio" e di "Ostia Centro – Dragona – Acilia – Axa e Infernetto". Un tema, quello dei servizi ai disabili, che tanto ha fatto discutere sul territorio anche perché, recentemente il Tar del Lazio per i due precedenti bandi AeC relativi agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 condannò il X Municipio.

In entrambe i casi il Comune di Roma non ha presentato ricorso al Consiglio di Stato quindi la sentenza è passata in giudicato. Il mini governo del litorale era stato condannato anche a risarcire Anffas Ostia Onlus che, in entrambi i casi, era risultata vincitrice ed esclusa ingiustamente.

La prima volta il Tar parlò di "eccesso di potere" della commissione sull'assegnazione dei punteggi di clausole "illegittime", graduatoria "falsata", "valutazioni entusiastiche", e in molti casi "incomprensibili".

La seconda volta il Tar, invece, sottolineò come "l'esclusione automatica della ricorrente era in contrasto con le disposizioni contenute nell'avviso pubblico, nonché con i principi di partecipazione al procedimento amministrativo" e che c'era stata una "concorrenza limitata che ha favorito le coop in gara".

Due sentenze nuovamente sul tavolo del Tribunale Amministrativo del Lazio che adesso dovrà valutare la sanzione economica da infliggere al X Municipio, con possibile grave danno per le casse municipali. Anche il recente ultimo bando è stato nuovamente annullato e così, questa "procedura di affidamento del servizio di Assistenza Educativa e Culturale" sarà attenzionata con cura dagli addetti ai lavori.

Il predente e ultimo bando fu annullato per un problema di "rating", un vizio di forma ora eliminato ma con nuove limitazioni ad onlus e associazioni che parteciperanno alla nuova gara. Problematiche riscontrate anche sui mancati punteggi per gli anni di esperienza, anche in ambito AeC, e sulla qualità del coordinatore del servizio, al quale non verrebber richiesto alcun aggiornamento professionale. La questione resta delicata.

