Ostia, studenti cancellano scritte inneggianti al fascismo

Bella iniziativa dei ragazzi del Collettivo Alieno Anco Marzio e del collettivo Labriola che si sono incontrati per ripulire i muri di Ostia, nella zona intorno alle scuole, dalle scritte fasciste.



"Le scritte in questione sono riconducibili al Blocco Studentesco, giovanile di Casapound, che ormai da anni si fa conoscere da entrambi gli istituti, vuoi per scritte sui muri e volantinaggio, vuoi per attacchi ai singoli studenti. Su tutti i muri sono stati disegnati loghi del Blocco Studentesco e frasi come: 'Ostia è fascista, pt. 2'. Ancora una volta il territorio è colpito dall'incoerenza di questa gente", fanno sapere gli studenti del X Municipio.



"Noi studenti dell'Anco Marzio e del Labriola diciamo a Casapound che siamo stufi. Che le nostre sono scuole che hanno tanti problemi ma ci sono ragazzi con dei valori, che i nostri Collettivi si riuniscono ogni settimana perché credono in un territorio pulito, dove c’è giustizia sociale, solidarietà e che ieri abbiamo cancellato l'insensata ideologia fascista dai nostri muri e che lo rifaremo altre cento volte se necessario", dicono ancora i ragazzi e le ragazze del Collettivo Alieno Anco Marzio – Colettivo Labriola