Ostia, spiaggia invasa dalla schiuma: verifiche di Arpa e Capitaneria di Porto sulla "neve"

La Capitaneria di Porto di Roma, tramite la Delegazione di Ostia, ha compiuto un sopralluogo e ha attivato l'Arpa Lazio per le verifiche. Ostia si domanda se la schiuma montata "a neve" sul litorale possa essere pericolosa o meno. Lo strano fenomeno, apparso ieri, ha ricoperto di schiuma bianca, inodore, la costa dopo una forte mareggiata.

Parte della schiuma è arrivata fin sui marciapiedi del lungomare del centro del litorale romano. Il fenomeno è localizzato solo ad Ostia e non a Fiumicino o Pomezia.

"L'effetto neve che ha imbiancato le spiagge lidensi è un fenomeno naturale che non deve destare allarmismi, per questo, dopo le numerose segnalazioni, vogliamo tranquillizzare tutti i cittadini. - ha spiegato l'assessore all'ambiente del X Municipio Alessandro Ieva - L'Amministrazione del X Municipio di Roma Capitale si è attivata prontamente verso la Capitaneria di Porto che esclude sversamenti di materiali inquinanti in mare e rassicura sul fenomeno tipicamente naturale. L'effetto della schiuma bianca è determinato dalla sollecitazione delle mareggiate di questi giorni alla decomposizione delle microalghe".

Nel frattempo sono in corso le analisi sia di tipo chimico che di tipo biologico. Non appena saranno disponibili gli esiti verranno resi noti i risultati. Si tratterebbe di un fenomeno "naturale e innocuo", secondo il Centro nazionale Crisi e Emergenze ambientali dell'Ispra, in particolare dal responsabile dell'area Emergenze ambientali in mare, Ezio Amato, che all'agenzia Dire ha parlato di "eutrofizzazione delle acque costiere del Lazio influenzate dai fertilizzanti portati dal fiume Tevere".

Questo fenomeno "ha prodotto una crescita a dismisura delle alghe planctoniche" che in caso di grande mareggiata, "vanno incontro a un altro fenomeno: quello della saponificazione". Tradotto, la particolare schiuma di Ostia altro non è che 'milioni di cadaveri' delle alghe cresciute a dismisura a causa del trasporto in mare dei fertilizzanti delle piante e depositate in spiaggia con il ritiro della marea. Un fenomeno quindi "naturale" e "assolutamente non nocivo". Anche se "anomalo per alcuni aspetti". La saponificazione delle alghe, infatti, secondo l'esperto "si verifica quasi sempre in primavera-estate e nell'Adriatico".