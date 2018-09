Festa della polizia sul lungomare, applausi a Mattarella. Salvini parla di Ostia Comune

Grande affluenza a Ostia per la celebrazione per i 50 anni della fondazione dell'associazione nazionale Polizia di Stato. Presenti, tra gli altri, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella omaggiato dalla gente seduta sugli spalti. All'evento partecipa anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Il Capo dello Stato e il ministro degli Interni hanno passato in rassegna i reparti e prima ancora, all'arrivo del presidente, si sono stretti la mano.

Applausi e selfie anche per Salvini al suo arrivo. "Matteo, Matteo", il coro delle persone dietro le transenne al suo arrivo. Tra le frasi di incitamento "Salvaci" e "Non arretrare di un millimetro". Salvini ha parlato di "affari di Governo" e ha anche annunciato "un piano straordinario di assunzioni nella polizia", ma non solo. Si è espresso, infatti, anche su Ostia Comune.

#30settembre #50ANPS sul lungomare di Ostia alla presenza del Presidente #Mattarella per ripercorrere insieme la storia di 50 anni dalla costituzione dell'Associazione nazionale da sempre legata alla #poliziadistato pic.twitter.com/Y0FdQ7kMHY — Polizia di Stato (@poliziadistato) 30 settembre 2018

"Io sono convinto che Ostia abbia tutto il diritto e le caratteristiche per essere Comune a sé. E' fisicamente e politicamente lontana dal Campidoglio e avrebbe diritto di avere un'amministrazione autonoma che conosce più da vicino i problemi", ha detto a margine della Festa dell'Anps.

#50ANPS il Presidente #Mattarella conferisce onoreficenza alla Signora Maria Teresa Turazza per il suo impegno per la #legalitá dopo aver perso 2 figli, entrambi poliziotti, uccisi in conflitti a fuoco mentre erano in servizio: Massimiliano nel 1994 e Davide nel 2005 pic.twitter.com/jMPViVAT97 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 30 settembre 2018

#50ANPS con le auto storiche si apre la sfilata presentata da @paola_saluzzi

A seguire le uniformi della Compagnia storica, il Medagliere della #PoliziadiStato con le onorificenze ai caduti e una rappresentanza dei 32mila volontari dell'Associazione di tutta l’Italia pic.twitter.com/Zugh3T8Tp6 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 30 settembre 2018

In mattinata, però, si sono registrate anche due contestazioni. CasaPound ha esposto sulla via del Mare uno striscione contro Mattarella (qui la notizia), i rappresentanti del fronte della Gioventù Comunista di Roma, a piazza Anco Marzio, hanno invece fatto sentire la propria voce contro Salvini: "Con il decreto Milleproroghe il governo M5S-Lega ha deciso di tagliare 1.6 miliardi di euro destinati alle periferie. Alla luce di ciò la presenza di Salvini ad Ostia, in occasione della festa della polizia, rappresenta una mera passerella propagandistica".