Salvini a Ostia, calcinacci delle case popolari presi come trofeo: "Li porto in tv". M5s: "Sono 4 gatti"

Matteo Salvini è in campagna elettorale a Roma e continua il suo tour. Dopo Torpignattara, ecco la tappa di Ostia seguito dal capogruppo della Lega nel X Municipio Monica Picca e dal consigliere Luca Mantuano. Il leader della Lega, tra i continui selfie, ha "scoperto" il problema delle case popolari ex Armellini, le cosiddette 'case di sabbia' di cui RomaToday si è occupata.

"Una cosa gliela voglio dì. Qui la mafia nun esiste, qui c'è sono solo persone perbene", gli dice una signora mentre un altro, avvicinandosi a Salvini, gli fa un 'regalo', uno dei calcinacci delle case popolari. "Questo lo porto stasera in tv", la replica.

Rispondendo ai cittadini che gli chiedono di intervenire "perché qui c'è tanto da fare", il leader della Lega annuncia: "Il 28 novembre faremo un'iniziativa cittadina, all'Eur, per lanciare la campagna e il programma della Lega per Roma".

Quindi l'ormai solito attacco alla sindaca Virginia Raggi: "Se vado ad ascoltare i cittadini, la Raggi si arrabbia e mi insulta. È ora che faccia altro nella vita, perché ormai è chiaro a tutti che di fare il sindaco non è capace".

Il batti e ribatti politico non tarda. Il Movimento 5 Stelle, con una nota diffusa dall'account mail istituzionale del X Municipio, contrattacca: "Abbiamo accolto Salvini ad Ostia, con un 'Li hanno già arrestati tutti, tornatene al Papeete Beach', in quanto quando era Ministro dell'Interno, anziché occuparsi della Criminalità nel nostro municipio, passava le serate in spiaggia a bere mojito a gò gò".

Ad Ostia per Salvini, secondo i grillini, c'erano "4 gatti": "L'ex Ministro, è stato accolto davvero da poche persone, considerando il personaggio mediatico, che non avendo argomenti convincenti a parlato di passerelle sul lungomare di ponente al quale stiamo già occupando, come del resto il suo passaggio sulla Colonia Vittorio Emanuele, su cui già ci siamo espressi e provvedendo. - si legge nella nota del Gruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X - Una Lega in netta difficoltà, di partecipazione cittadina e povera di contenuti si è vista costretta a parlare per slogan, che ormai non convincono più nessuno. Salvini piuttosto si preoccupi, della quantità numerosa di abbandoni di consiglieri e deputati a tutti i livelli istituzionali".