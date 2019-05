Ostia: donna cade sui binari della Roma Lido, salvata da Gabriele e Tatiana. Il loro racconto

Hanno salvato una donna caduta sui binari della stazione Lido Centro della Roma Lido. Oggi, ad Ostia, Gabriele Pacchiarotti e Tatiana Ceccarini sono stati premiati nel X Municipio dalla presidente Giuliana Di Pillo che ha consegnato loro una tarda, un riconoscimento ufficiale dinanzi all’Intero Consiglio municipale per evidenziare un episodio di senso civico

"Il vostro è un esempio per tutti - ha esordito la Presidente - una dimostrazione di grande coraggio che vi fa onore ed è per questo che qui, davanti al Consiglio e quindi davanti all’intera cittadinanza, intendiamo ringraziarvi per aver salvato una vita".

Gabriele Pacchiarotti è uno studente lidense, iscritto alla facoltà DAMS, appassionato di cinema e teatro si dedica anche al doppiaggio e sport. La signora Tatiana, impiegata, non è di Ostia ma di tanto in tanto per motivi di lavoro viene al Lido. Sono stati gli stessi protagonisti, molto emozionati, a raccontare quanto accaduto giorni fa.

"Ho visto la donna in evidente stato confusionale cadere sui binari. Non ci ho pensato due volte - ha raccontato Gabriele - ed istintivamente sono saltato giù per soccorrerla. Ma mentre cercavo di issarla sulla banchina mi sono reso conto di quanto fosse complicato. Era un peso morto e non ce la facevo. È stata la signora Tatiana a correre verso di noi e a tirarla su. Poi hanno aiutato me e mentre qualcuno gridava di avvertire i convogli ne arrivava uno. Ci siamo salvati per poco".

Dello stesso avviso la signora Tatiana. "Ero in partenza, avevo le valigie con me e ho notato la signora barcollare; l’ho anche chiamata ma lei è improvvisamente caduta poi ho visto Gabriele tuffarsi giù. Quando ho capito che non ce la faceva a tirarla su da solo ho mollato le valigie e l’ho aiutato". Al termine della cerimonia, i consiglieri si sono alzati in piedi ed hanno a lungo applaudito.