RomaOstia 2020, aperte le iscrizioni alla 46^ edizione: i costi e le informazioni

Sono ufficialmente aperte da oggi le iscrizioni alla Huawei RomaOstia Half Marathon. L’evento, in programma domenica 8 marzo, il prossimo anno giungerà alla sua 46^ edizione.

Un appuntamento atteso da tanti appassionati runner coronato da tanti successi sportivi e da numerosi riconoscimenti, tra questi la Gold Label della IAAF: il marchio d’eccellenza delle corse su strada che anche nel 2019 ha visto la mezza maratona che parte da Roma per arrivare al mare, come l’unica manifestazione in Italia a potersene fregiare.

Non mancheranno le novità, ancora allo studio da parte dell’organizzazione, pensate per favorire la performance ed intercettare le nuove istanze emergenti del mondo running.

Nell'ultima edizione 12.500 sono stati i runner totali di cui 1.300 stranieri, provenienti da 72 nazioni. Un’organizzazione che cerca di dare il massimo dei servizi ai partecipanti.

Anche nel 2020 gli organizzatori confermano la partenza ad onde: i partecipanti saranno schierati nelle varie griglie in base ai tempi dichiarati, realizzati sulla distanza di mezza maratona nel 2018-2019-2020 e controllati scrupolosamente. Novità del 2020, premi per tutte le categorie Fidal.

Gli organizzatori hanno deciso di offrire ai runner più tempestivi che si collegheranno a www.romaostia.it la possibilità di iscriversi al prezzo più basso degli ultimi 4 anni. Il pettorale della mezza maratona più veloce, amata e partecipata d’Italia costerà fino al 12 settembre solo 25 euro. Le successive quote saranno di 30, 35 e 37 euro.