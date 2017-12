Roma-Lido aperta a Capodanno: dopo le polemiche ecco l'accordo

La Roma-Lido resterà aperta fino alle 2:30 per Capodanno. Dopo le polemiche (leggi qui tutta la notizia), è arrivato l'accordo. Lo rende noto la Regione Lazio, facendo seguito alla odierna richiesta di Roma Capitale per il prolungamento del servizio della ferrovia ex concessa Roma-Lido nel giorno del 31 dicembre.

La Pisana ha infatti dato la sua autorizzazione alla modifica dell’orario, prolungandolo fino alle ore 2:30 del 1° gennaio 2018. Ad innescare le polemiche era stato Andrea Bozzi, capogruppo liste "Ora" e "Un sogno comune" in Municipio X: "Quando ho denunciato la chiusura anticipata della Roma-Lido per Capodanno, l'ho fatto sperando sinceramente in un pronto intervento collaborativo e riparatore di Campidoglio e Regione Lazio". E così è stato.

Prima, però, c'era stato un rimpallo di responsabilità tra le parti chiamate in causa. Enrico Stefàno consigliere capitolino M5S e presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale aveva infatti bacchettato la Regione: "Il contratto di servizio sulla Roma-Lido è tra Atac (gestore) e la Regione (proprietario) ed è quindi logico che debba essere quest'ultima a pianificare i livelli di servizio e ovviamente a rafforzarli in giornate particolari come il 25 o il 31 dicembre. Cosa che al contrario è avvenuta sulle linee di competenza di Roma Capitale".

La Regione Lazio, in una nota, ha però rispedito al mittente le accuse spiegando che per farlo serviva la richiesta da parte del Comune. Oggi il Campidoglio ha fatto richiesta di estensione dell'orario per la Roma-Lido per il 31 dicembre e la Regione ha autorizzato. Dopo le polemiche, ecco l'accordo.