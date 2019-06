Ostia: coppia litiga con un vicino e scoppia la rissa, accoltellato un giovane

Una violenta rissa, anche con un lancio di bottiglie di vetro e un ragazzo, 27enne, accoltellato e portato in ospedale. E' successo ad Ostia, nella serata del 5 giugno, in via Mare di Tasman. I fatti sono andati in scena intorno alle 21:30 come riscontrato dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti insieme al Reparto Prevenzione Crimine arrivati sul posto.

Alla fine degli accertamenti sono finiti in manette una donna di 31 anni, il suo compagno di 27anni e un uomo di 34 anni tutti arrestati per il reato di rissa aggravata. Ad dare l'allarme è stata proprio la coppia dei due giovani di 31 e 27 anni, che avevano denunciato un tentativo di rapina.

Secondo il loro racconto un loro vicino di casa, il 34enne, li aveva aggrediti per strappare la borsa alla donna. Subito era intervenuto il suo compagno per difenderla ma era stato colpito dall'aggressore con un coltellino a serramanico, al corpo, più volte. La 31enne, di tutta risposta, per interrompere l'aggressione ha quindi lanciato bottiglie di vetro e sferrato calci contro l'uomo di trentaquattro anni.

A notare la scena anche un testimone, anche lui un condomino, che ha poi consegnato ai poliziotti un cellulare che aveva rinvenuto nel cortile. Il telefono era intestato all'uomo di 34 anni, rintracciato nella sua abitazione all'interno del condominio.

Il giovane ferito di 27 anni, soccorso, è stato portato nel vicino ospedale Grassi. I tre rissanti, successivamente, sono stati accompagnati negli uffici del commissariato Lido dove hanno continuato ad aggredirsi verbalmente.

Addosso al 34enne gli agenti hanno trovato e sequestrato il coltello a serramanico sporco di sangue usato nella rissa. Tutti e tre, italiani, sono stati arrestati.