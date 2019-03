Incendio Tmb Rocca Cencia: il "vorrei mai non posso" a 5 Stelle, ecco perché il tritovagliatore di Ostia non sarà usato

Bisogna trovare una soluzione: dove andranno i rifiuti di Roma? Dopo gli incendi al Tmb Salario e all'impianto di Rocca Cencia, il problema è sempre più di attualità. Per tamponare la falla, dal Comune, trapela l'idea di utilizzare il tritovagliatore mobile dell'Ama di via dei Romagnoli, per buona pace dei residenti della zona artigianale-industriale, tra i centri abitati di Ostia Antica e di Dragona.

L'impianto del X Municipio potrebbe far parte del piano d'emergenza per fronteggiare la temporanea indisponibilità di Rocca Cencia. Il condizionale, però, è d'obbligo. Ama sta cercando per trovare posto alle 400 tonnellate di rifiuti giornaliere che non sa dove trattare ma l'ipotesi di portare gli "scarti" ad Ostia è difficile. Se non impossibile. Più volte Ama, X Municipio e Comune hanno spiegato che il centro di via dei Romagnoli sarà utilizzato solo per impellenti necessità, e questa lo è.

Alessandro Ieva, assessore all'ambiente del X Municipio, ai taccuini di RomaToday ha spiegato: "I doppi incendi hanno oggettivamente prodotto, in tutta la città, una emergenza non prevedibile che ci vede tutti coinvolti e che va governata fino a quando non verrà trovata una soluzione. Il tritovagliatore sarà messo in funzione per gestire solo ed esclusivamente i rifiuti del nostro territorio. Non ci sarà nessun aumento di mezzi pesanti sulle strade, nessun cattivo odore, nessun problema di inquinamento ambientale".

Questo, perché, nonostante la volontà di parte del Movimento 5 Stelle di utilizzare l'impianto del X Municipio, il tritovagliatore "tecnicamente", non può essere utilizzato in quanto mancante delle così dette vasche da accumulo, necessarie, in questi casi, per accatastare i rifiuti prima di essere trattati. E, in più, la capacità di trattamento giornaliera arriva, al massimo della potenza, a 300 tonnellate. E' troppo piccolo, insomma, il tritovagliatore di Ostia.

A differenza del passato, però, dove la comunicazione del M5S fu ambigua e ricca di contraddizioni, questa volta i pentastellati, forse perché pungolati dai consiglierei di Opposizione nell'aula Massimo Di Somma, hanno deciso di giocare a carte scoperte. A confermarlo è lo stesso Ieva in Municipio, anche se, come trapela dalle sue parole, l'ipotesi è stata presa quanto meno in considerazione disegnando un "vorrei ma non posso" in salsa grillina.