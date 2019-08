Ostia, a Castel Fusano c'è Rifiuthlon: gara a premi per la raccolta dei rifiuti nella pineta 

È “caccia” ai rifiuti domenica. Nella pineta di Castel Fusano va in scena la gara a premi per scovare i rifiuti nascosti tra quelli abbandonati. Ad organizzare l’evento ci ha pensato Aics Ambiente, in collaborazione con la Podistica Ostia ed il comitato provinciale AICS di Roma. L’obiettivo? Invitare grandi e piccoli a riflettere sullo smaltimento scorretto dei rifiuti e sul rispetto dell'ambiente.

Premi speciali per chi scova gli oggetti-rifiuto

I partecipanti saranno tutti invitati a distribuirsi nell'area 'di gioco' alla ricerca dei rifiuti lasciati sul posto dai frequentatori irresponsabili, incivili o abbandonati e sospinti dal vento. Per animare pero' la giornata, Aics Ambiente propone per questa edizione del Rifiuthlon, anche la "Caccia al rifiuto". Nell'area interessata vi saranno 4 oggetti-rifiuto, di cui non si conosce la tipologia: chi li troverà, avrà diritto a premi speciali: alcuni kit di detersivi "eco" per la casa e non solo.

Aics: "Rifiuthlon come sistema educativo, puntiamo a 100 per il 2020"

"L'intento – ha spiegato Andrea Nesi, coordinatore nazionale di Aics Ambiente- è quello di rendere i volontari protagonisti dei nostri eventi di sensibilizzazione al rispetto ambientale, perché a una prima buona azione, ne corrispondano altre nel tempo. Il gioco, da sempre, è un eccellente veicolo per trasmettere valori senza essere percepiti come noiosi". "Noi non organizziamo una raccolta rifiuti o la pulizia di un sito: noi facciamo la Rifiu-Thlon che consente di coinvolgere quelle fasce di persone, che altrimenti restano escluse perché disinteressate. Chiuderemo il 2019 con 80 Rifiuthlon organizzate sul territorio nazionale e puntiamo a 100 per il 2020" ha concluso Nesi.