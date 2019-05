Ostia: aggredisce una passante, la scaraventa a terra e la rapina

Ha aggreduto una donna che passeggiava in strada, l'ha scaraventata a terra, poi le ha rubato la borsa ed è fuggito. E' successo in via Borsari, ad Ostia. Autore della rapina un 43enne tedesco, arrestato dai Carabinieri.

La pattuglia che si trovava nelle vicinanze ha subito soccorso la donna e si è fatta dare una descrizione dell'uomo. In breve tempo, le ricerche in zona hanno consentito di arrestarlo, grazie anche all’aiuto di un passante che vedendo i 43enne scappare inseguito dai militari gli ha bloccato la strada facendolo cadere a terra.

Dopo l'arresto è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, mentre alla donna fortunatamente se l’è cavata solo con qualche escoriazione. La refurtiva è stata restituita alla vittima.