Raggi ad Ostia, contestazione con assembramento: imprenditori e CasaPound contro la sindaca

Momenti di tensione ad Ostia quando, nella mattinata di lunedì 18 maggio, alcuni commercianti e gestori dei chioschi delle spiagge libere hanno contestato la sindaca Virginia Raggi, in visita nel X Municipio, per controllare ciò che sta avvenendo nel mercato di via Orazio dello Sbirro.

E se nel mercato le distanza di sicurezza sono e sono state mantenute, in strada no. Complice il clima che la Sindaca ha trovato al suo arrivo. Raggi è arrivata a Ostia alle 11 per visitare i cantieri aperti in X Municipio su iniziativa dell'amministrazione locale.

Ad accoglierla, però, non ha trovato solo le bandiere a 5 Stelle a anche gli imprenditori che si erano concentrati al Pontile per un flash mob di protesta. Appena saputo del suo arrivo i manifestanti si sono spostati in via Orazio dello Sbirro, qui la contestazione.

Gli animi si sono scaldati quando Luca Marsella, consigliere e capogruppo di CasaPound ad Ostia, è entrato in scena: "Ho impedito alla Raggi di scendere dalla macchina e fare l'ennesima passerella ad Ostia. Venisse a confrontarsi con chi sta pagando questa crisi, con i negozianti, i ristoratori, le partite Iva. Siamo davvero stanchi, questo è solo l'inizio".

Immediata la replica, su Facebook, del consigliere capitolino del M5S, Paolo Ferrara: "'Questa è la tua ultima passeggiata', così hanno minacciato la sindaca. Oggi un gruppo di Casapound è venuto a disturbare mentre Virginia Raggi incontrava i commercianti a Ostia. In un momento così difficile, mentre la gente è in difficoltà, queste persone speculano sulla pelle dei cittadini. La solita sceneggiata con minacce pesanti nei confronti della sindaca. Vigliacchi".