Ostia, Raggi: "Completata prima fase lavori della maxi voragine". Ma la riparazione completa era prevista nel 2020

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha raggiunto Ostia per monitorare di persona l'andamento dei lavori per il nuovo sistema fognario dei quartieri nord del Lido, nell'area tra via Casana e via dell'Appagliatore. Aperto dal 2018, il cantiere è stato bloccato per mesi a causa di difficoltà nel reperimento dei materiali.

Con notevoli disagi per i cittadini, tra vie chiuse alla circolazione e marciapiedi transennati. "Completata la prima fase dei lavori", annuncia la prima cittadina. La fine dei lavori, però, era stata annunciata per quest'anno.

"Voglio darvi importanti aggiornamenti sui lavori per il nuovo sistema fognario di Ostia nord", annuncia la prima cittadina su Facebook. "È stata completata la prima fase dei lavori nel tratto di rete fognaria in via Costanzo Casana. L’impresa che ha in carico la manutenzione, per conto di Acea Ato2, è riuscita a completare le operazioni dopo lo stop per l’emergenza coronavirus e ora ha iniziato il nuovo cantiere", dichiara la Raggi.

"Sono stata sul cantiere con la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e con il consigliere capitolino Paolo Ferrara, che ringrazio per il grande impegno sul territorio, per vedere come procedono gli interventi", spiega la sindaca della Capitale.

"Questi interventi, molto attesi dai residenti del quartiere, porteranno grandi benefici e consentiranno di ottimizzare il sistema di smaltimento delle acque ed evitare allagamenti. I miglioramenti non riguardano solo le infrastrutture idriche ma anche la viabilità locale: è stata infatti riaperta al traffico via Costanzo Casana dopo la riqualificazione del manto stradale", continua la prima cittadina.