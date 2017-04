Ostia: Raggi inaugura l'estate all'ex Faber Beach: "Così torna la legalità"

Inizia l'estate anche ad Ostia. Il mare di Roma, in ritardo rispetto al comune di Fiumicino, il primo maggio aprirà i battenti. Dopo aver firmato l'ordinanza per l'estate 2017, alle 9:30 di domani, stando all'agenda del Comune di Roma, la sindaca Virginia Raggi sarà ad Ostia per inaugurare i servizi della spiaggia ex Faber Beach, al lungomare Paolo Toscanelli.

Raggi, dopo il tour lidense fatto in settimana, inaugurerà la nuova vita della spiaggia Colonna, l'ex Faber Beach appunto.

"Si apre la stagione balneare e sarò a Ostia dove restituiremo insieme a tantissimi cittadini una spiaggia alla legalità. - dice la sindaca - Vi aspetto dunque alla spiaggia Colonna alle 9:30 del primo maggio sul lungomare di Ostia. Lì insieme agli studenti dell'istituto nautico passeremo una giornata speciale, ricca di attività, giochi e sport".

Una iniziativa rilanciata anche dal capogruppo comunale del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara: "Finalmente è stata fatta chiarezza su questa vicenda e noi saremo con i 200 ragazzi dell'Istituto nautico 'De Pinedo Colonna' e le loro famiglie all'ex Faber Beach, spiaggia che oggi è tornata a disposizione della scuola Marcantonio Colonna che ne possiede il legittimo utilizzo".

"Dalle verifiche che la commissione straordinaria, guidata dal prefetto Domenico Vulpiani, sta svolgendo a tappeto su tutti gli impianti balneari di Ostia è emerso infatti che il Faber Beach fu dato dalla Capitaneria di Porto in uso all'istituto nautico. - sottolinea l'ex consiglieere del M5S nel X Municipio - C'è un documento datato 1984. Ma pensa te! Come sia poi finito nella gestione dell'ex titolare al centro di vicende giudiziarie per i suoi legami con il clan Fasciani, è un affare ancora da chiarire".

"Ora, invece, grazie all’azione di legalità voluta dal municipio sarà proprio quella scuola a poter rientrare in possesso dell'arenile. Lunedì per questo sarà una grande festa a cui vogliamo invitarvi. #TuttiAlMare Libero", conclude.