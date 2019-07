Scuola e disabilità: 8 ragazzi di Anffas Ostia si diplomano a pieni voti

Michela, Simone, Lorenzo, Chiara, Sofialisa, Alice, Elisa, Marco: sono loro i ‘super studenti’ di Anffas Ostia freschi di diploma.

“Siamo felicissimi, anche quest’anno otto dei nostri ragazzi si sono diplomati con grande profitto - spiega il direttore generale di Anffas Ostia Stefano Galloni, manager ed esperto di settore -. È splendido visto che come associazione siamo in prima linea fin dal 1975 per dare ai ragazzi l’opportunità di frequentare le scuole pubbliche come tutti”.

“L’ottenimento del diploma di maturità è frutto di un lavoro integrato avviato negli anni, in questo caso con le varie scuole partner. E dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, l’importanza della diagnosi precoce e delle riabilitazioni sui bambini fin dai primissimi anni che possono portare a risultati importanti e in molti casi anche all’entrata nel mondo del lavoro. Molti di questi ragazzi infatti da settembre, grazie alla nostra agenzia lavoro, inizieranno dei percorsi lavorativi ad hoc”.

“Per noi è motivo di grandissima soddisfazione - spiega ancora Galloni -. Significa che la strada intrapresa oltre dieci anni fa sta dando i suoi frutti. Aver puntato ogni risorsa sull'autismo, ad esempio, mentre fuori si preferiva guardare all'assistenzialismo perché più remunerativo, ha aperto scenari impensabili sul lavoro e questo è stato possibile grazie a una Asl lungimirante e una Regione che se continuerà a sostenerci ci aiuterà a rendere indipendenti tanti ragazzi con disabilità”.

“Proprio perché crediamo fermamente nella formazione, nelle studio e nell’indipendenza dei ragazzi con una disabilità meno grave a settembre Anffas finanzierà due borse di studio per le scuole superiori. E di certo la nostra scelta cadrà su chi ha fatto reale integrazione e ha compreso a pieno cosa sia il diritto di scelta e massima autodeterminazione di ogni persona”.