Ostia, al mare da metà giugno ma resta l'incognita spiagge libere: i nodi da sciogliere in vista dell'estate

La stagione balneare dovrebbe slittare alla seconda metà giugno e durare fino ad ottobre. Che questa fosse un'estate anomala, complice l'emergenza coronavirus, lo si era già capito: ora sembra che le intuizioni siano sempre più concrete ed il Comune di Roma sta pensando a diverse opzioni, aspettando comunque le linee guida del Governo.

Il Dpcm attualmente in vigore prevede che chi abita vicino al mare possa andare in spiaggia e fare il bagno purché "individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona". Ma le spiagge sono chiuse e, quindi, anche il servizio di salvataggio non è garantito.

Il Movimento 5 Stelle sta pensando a come gestire l'estate 2020 e sta valutando di poter far slittare l'inizio della stagione balneare a giugno inoltrato (seconda settimana) per consentire così agli imprenditori balneari di sanificare al meglio i lidi e, nel frattempo, al X Municipio e al Campidoglio di studiare piani per la viabilità e la mobilità connesse al mare.

La stagione estiva, inoltre, potrebbe essere allungata fino a ottobre. Ma non finisce qui perché l'orario di apertura della spiaggia del mare di Roma potrebbe essere esteso fino alle 20, con una fascia (la mattina presto) riservata agli anziani.

Restano sempre in piedi le idee delle prenotazioni via app e al telefono e degli ingressi a turni che Andrea Coia aveva paventato in una video chat con altri esponenti grillini. Mentre le eventuali scelte di ricorrere a gabbie in plexiglass o cupole in bamboo non convincono a pieno e si pensa, così, ad altre opzioni.

Ci sono però dei nodi da sciogliere. E sono tutti intricati, soprattutto quelli che riguardano le spiagge libere. Capocotta si dice pronta, il X Municipio per quelle di Ostia lo è meno. Bisognerà trovare più bagnini di salvataggio da impiegare sugli arenili liberi. E poi c'è la questione della pulizia di quei tratti, chi se ne occuperà? Tra le opzioni c'è quella di affidarla temporaneamente ai vicini stabilimenti privati.

Ultimo punto, ma non meno importante, è quello della viabilità e del personale adibito al controllo. L'Amministrazione pentastellata valuta il divieto di parcheggiare sul Lungomare e la litoranea. Ma chi controllerà? I vigili? I sindacati di categoria hanno già fatto sapere di essere in pochi.

Un appello condiviso anche dalla mini sindaca di Ostia Giuliana Di Pillo: "Ho firmato una lettera alla sindaca Virginia Raggi, al comandante della Polizia Locale, Antonio Di Maggio, al capo di gabinetto e all'assessore al personale di Roma Capitale, per un incontro urgentissimo. Chiederò e farò sempre maggiore pressione sulla necessità di avere del personale per la sorveglianza", ha dichiarato durante la puntata di Res Pubblica in onda su Radio Cusano Tv Italia.

L'opposizione però incalza. "Nonostante il X Municipio abbia dato molto alla Raggi, in termini di consensi, ci duole constatare che il Litorale è completamente abbandonato, soprattutto in questa fase così delicata. - dichiarano in una nota congiunta il Capogruppo in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo e il Consigliere del X Municipio Mariacristina Masi. - Il Municipio non ha dato risposte sull'organizzazione delle spiagge e su quanto è stato fatto finora".

"Non si è provveduto in modo adeguato neanche al servizio di salvamento e si è in ritardo su tutto. Si rischia così di arrivare all’ultimo momento e di non fare in tempo a gestire le spiagge libere, non solo secondo le disposizioni di sicurezza, ma anche con i servizi minimi da garantire alla cittadinanza ogni anno. In Assemblea Capitolina si discuterà un nostro documento che intende esprimere la necessità di intervenire immediatamente con risorse e atti concreti affinché si possa partire appena sarà consentito, senza ulteriori ritardi".