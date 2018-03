Buche, la protesta non si placa: i cittadini manifestano bloccando la strada

Le strade di Roma restano insidiose. Non solo per le voragini che si aprono, a causa di fenomeni che sono spesso imprevedibili. L'insicurezza deriva sorprattutto dal dissesto del manto stradale.

Le proteste dei cittadini

In alcuni quartieri i cittadini sono passati all'azione diffidando l'amministrazione a prendere provvedimenti. In altri, come nel caso di Vitinia, si sono rimboccati le maniche. Hanno raccolto i fondi, acquistato bidoni di bitume liquido ed hanno iniziato, col favore delle tenebre, a tappare le buche nelle strade più ammalorate. A Dragona invece, i residenti hanno scelto un'altra modalità di protesta.

Bloccata via dei Romagnoli

Nella mattinata di sabato 24 marzo, il Comitato cittadino di Dragona, insieme ad alcune centinaia di residenti, ha organizzato una manifestazione. In viale dei Romagnoli sono stati preparati banchetti e cartelli. Si è chiesto a gran voce di "potare i pini della morte" di sistemare dei "dossi per limitare la velocità". Ma anche di non utilizzare i vigili per presidiare le buche. In altre parole, come sinteticamente espresso con uno striscione, si è puntato a chiedere "più sicurezza nelle strade". La protesta organizzata, è sfociata anche in una simbolica occupazione stradale.

Le richieste a Dragona

Come ricordato dal Comitato cittadino di Dragona "chiediamo che si intervenga immediatamente nel quartiere per fronteggiare l'emergenza e che si cominci con una programmazione di lungo periodo che preveda la riasfaltatura completa di tante vie che oggi vivono in una condizione di criticità assoluta.

Siamo pronti a collaborare - ha sottolineato il comitato alla vigilia della protesta - ma prima si manifesta".