Ostia, cittadini in protesta davanti al X Municipio: "Vogliamo tornare al voto"

Tornano in piazza i residenti di Ostia per dire "basta al commissariamento" e per chiedere, a gran voce, il ritorno alle urne per il X Municipio. Domenica 19 marzo alle ore 10.30 i cittadini si sono dati appuntamento per un sit-in in piazza Anco Marzio.

Ad organizzare la protesta il Comitato Basta Commissariamento che, dopo aver chiesto al Comune di Roma la convocazione di un consiglio straordinario ed in attesa della data per quel confronto in Aula di Giulio Cesare, si confronterà per stilare una lista delle priorità e delle urgenze per i quartieri costieri di Roma.

"Si ribadirà con forza il diritto degli elettori dell'individuazione fin da ora della data nella quale il X Municipio venga chiamato alle urne per individuare la propria squadra di governo del territorio", si legge nel comunicato del Comitato.

Ciascuno potrà intervenire suggerendo gli elementi ormai irrinviabili per il riordino del X Municipio dal degrado in cui versa, per la riqualificazione dell'economia del territorio e per l'individuazione di una "valida strategia di tutela sociale".