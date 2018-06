"Il Movimento 5 Stelle leva il lavoro a tutti": ambulante furiosa contro spostamento delle bancarelle

"Il 5 Stelle sta levando il lavoro a tutti". Così una ambulante salita su una delle 'casette' di via Orazio dello Sbirro ad Ostia. La donna è salita sulla struttura e, da due metri di altezza, con un cartello ha iniziato a protestare urlando: "Oggi hanno spostato noi, domani chiuderanno il mercato".

La protesta arriva il giorno dopo la decisione del X Municipio di ricollocare tutte le bancarelle del litorale e che non saranno più davanti al mercato di via Orazio dello Sbirro e su via Vasco de Gama. "Si tratta - ha affermato l'assessore alle Attività Produttive, Damiano Pichi - di 26 postazioni che vanno a creare una nuova area mercatale e, allo stesso tempo, in questo modo, vengono restituiti ai cittadini il marciapiedi e le aree comuni all’insegna del decoro e della sicurezza".

Anche la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo aveva sottolineato il successo dell'operazione che, tuttavia, non trova d'accordo gli ambulanti che, già due settimane fa, avevano minacciato il suicidio per la questione relativo allo spostamento delle postazioni.

La donna in protesta, supportata da altri ambulanti che l'hanno applaudita, ha detto le sue ragioni: "Sono trent'anni che siamo lì. Ci volete rovinare. Così create disoccupazione - ha sottolineato riferendosi all'attuale amministrazione di Ostia -. Ci aveva metto in mezzo ai senza fissa dimora, in una piazza che puzza, sporca e che il X Municipio non ha pulito". A sorvegliare la situazione gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare.