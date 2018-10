Un premio agli atleti del X Municipio: Ostia ricorda Noemi Carrozza, morta in un incidente sulla Colombo

A dieci anni dalla scomparsa, Ostia ricorda Claudio Zolesi. A lui è infatti dedicato il Premio Sport che sarà consegnato domenica 28 ottobre nella Sala conferenze del Porto turistico di Roma, in Lungomare Duca degli Abruzzi.

Claudio Zolesi, pur non essendo nativo del territorio (era originario di Parma) sin da ragazzo ha coniugato la passione per lo sport e per i diritti civili. L'atletica, in particolare, è stato il motore della sua vita che lo ha portato a fondare il Cali Roma XIII (1972), poi diventato Polisportiva Roma XIII.

A Zolesi e ai tanti ragazzi che lo hanno seguito bastava un terreno anche sconnesso per correre e per sperare in una affermazione futura. Come accadde al marciatore Franco Modanese che divenne campione italiano UISP di corsa Campestre, a Lucia Millozzi che partecipò ad una campestre internazionale a Bruxelles oppure la Pino Modanese che a 17 anni si impose nei 400 mt piani in 48"8, miglior italiano nella categoria allievi di quell'anno.

Tra le società fondate da Claudio Zolesi, 'Corri per il verde', la prima gara ufficiale Fidal aperta a tutti: il Iº Giro Podistico di Acilia vinta dal pluriprimatista e campione italiano dei 3000 siepi Umberto Risi. Con il tempo, ecco 'Ostia in bici' che ancora oggi è attiva e non soltanto nel territorio. Il Premio Zolesi sarà consegnato ad atleti del territorio che si sono particolarmente distinti nelle loro discipline. Un premio speciale andrà anche alla memoria di Noemi Carrozza, giovane campionessa di nuoto sincronizzato morta alla guida della sua moto, in via Cristoforo Colombo, nella zona di Castel Fusano

I PREMIATI

Irene Monaco e Uber Sala

Noemi Carrozza (alla memoria)

Alessandro Bianchi (alla memoria)

Nea Ostia Rugby

Simone Ricciu

Pietro Colantonio

Maurizio Martinoia

Christian Palozza

Cecil Ngo Noug

Francesca Ciani Passeri, Giorgia Guidi, Giulia Porciani, Daniele Tessaro, Camilla Buroni

Marco Rocco Panciocco

Sofia Mazzucco

Maurizio Alfonsi