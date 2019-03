Ostia: premio Ascom, imprenditori e forze dell'ordine omaggiati al teatro Nino Manfredi

Si è svolta martedì 26 febbraio, con grande partecipazione di pubblico, la prima edizione del “Premio Ascom”, presso il Teatro Manfredi di Ostia.

Nel corso della serata di intrattenimento, allietata dalla comicità di Gianfranco Butinar, dal poeta Nicola Zitelli e dai balletti della scuola Dimensione Danza sono stati premiati sedici imprenditori che più hanno dato lustro al territorio del X Municipio e otto rappresentanti ai vertici delle Forze dell’Ordine: agli imprenditori premiati è stata consegnata un’opera d’arte realizzata per l’occasione dal Maestro Alessandro Romano, scultore di fama internazionale.

Entusiasmo tra i presenti e visibile l’emozione dei premiati alla consegna del riconoscimento, facendo emergere chiaramente sia lo spirito che ha accompagnato la serata sia i grandi valori di cui questo territorio è portatore sano.

“ Ringrazio tutte le istituzioni presenti e le persone premiate, la loro emozione al ricevimento del premio non ha prezzo. Il successo della prima edizione del “Premio Ascom” – ha spiegato il presidente dell’Ascom X Municipio e Litorale Romano, Armando Vitali – ha sorpreso anche noi, ed ha messo in evidenza non solo l’impegno e la capacità di fare rete della nostra associazione, ma soprattutto di quante ricchezze umane si celano dietro a chi fa impresa ogni giorno con tenacia, amore ed onestà. Lavoreremo sin da subito alla seconda edizione.”

Numerose anche le Istituzioni presenti in sala, tra cui Giuliana Di Pillo - Presidente X Municipio, Gian Paolo Manzella - Assessore Sviluppo Economico della Regione Lazio, Carlo Cafarotti - Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale di Roma, Paolo Ferrara, consigliere comunale dei Cinque Stelle, Renato Borghi, Commissario di Confcommercio Roma e Pietro Farina direttore di Confcommercio Roma.