Ostia: Comunità di Sant'Egidio organizza tre pranzi di Natale per i "poveri"

Il Pranzo di Natale con i "poveri" è una tradizione della Comunità di Sant'Egidio da quando, nel 1982, un piccolo gruppo di persone povere fu accolto attorno alla tavola della festa nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Erano poco più di 20 invitati: c'erano alcuni anziani del quartiere, di cui la Comunità era amica da tempo, che in quel giorno sarebbero rimasti soli, e alcune persone senza fissa dimora conosciute nelle strade di Roma.

Da allora la tavola si è allargata. A Roma circa 15mila ospiti saranno presenti nei 50 Pranzi di Natale che si terranno in tutta la città il 25 dicembre, e altrettanti nel periodo natalizio. In oltre 700 città del mondo saranno oltre 200mila le persone che festeggeranno il Natale 2016 con la Comunità di Sant’Egidio.

Quest'anno i Pranzi di Natale a Ostia saranno tre. Oltre al Pranzo nella Chiesa della Comunità di Sant’Egidio, Lungomare Paolo Toscanelli 184, nei locali adiacenti, ci sarà un altro Pranzo nel vicino Centro Anziani che come ogni anno ospita volentieri il Pranzo e un terzo pranzo nella Casa della Comunità di Sant’Egidio a via Baffigo,7 a Ostia Nuova.

Le persone che parteciperanno in vario modo ai tre Pranzi di Natale saranno circa 500. "I partecipanti sono soprattutto persone senza fissa dimora, che vivono nel X Municipio, a Ostia e non solo, e che la Comunità di Sant’Egidio ormai da anni segue con continuità durante tutto il corso dell’anno. A questi si aggiungono alcune famiglie indigenti, bambini della Scuola della Pace, poveri, immigrati e anziani soli provenienti da varie parti di Ostia, Acilia, e da alcuni Istituti per anziani del territorio; accanto a loro numerosi amici che aiutano alla realizzazione dei pranzi", commentano gli organizzatori.

Ai pranzi, come per ogni Natale vissuto in famiglia, seguirà poi la distribuzione di doni personalizzati per tutti coloro che saranno presenti.

Per la realizzazione dei Pranzi hanno collaborato in una gara di generosità molti amici, oltre al Centro Anziani Ostia Lido: i ristoranti V Lounge Beach, Sporting Beach, Falco d’Oro, Bi Trattoria, Due Pini catering, Pizzeria InForno, Stabilimento Venezia, Panificio Morelli, Panificio Bar Grieco, Bar Sisto, Azienda agricola Tittarelli, Vivaio Primaverde, e molti altri che hanno cucinato per il pranzo.