X Municipio: servono rinforzi, ripristinata postazione dei vigili nell'entroterra

Torneranno attivi i vecchi presidii della Polizia Locale nell'entroterra del X Municipio. La proposta di risoluzione del Movimento 5 Stelle è stata approvata, e condivisa dall'opposizione, nell'aula Massimo di Somma come spiega il Gruppo Consiliare del M5s: "Un risultato importante, che riporta l'equità della distribuzione delle forze di polizia locale su tutto il territorio".

"Purtroppo una visione politico /centrica delle precedenti amministrazione di centro destra e di centro sinistra, aveva di fatto privato una parte importante del territorio, della presenza dei Vigili Urbani, una presenza importante, considerata la criticità di alcune zone dell’entroterra in termini di viabilità, sicurezza urbana e commerciale. - sottolineano i grillini - Il Movimento 5 Stelle, non poteva non tener conto, delle esigenze di una parte di territorio cosi nevralgica sotto l’aspetto della sicurezza, ripristinando le diverse funzioni amministrative e di controllo del territorio, atte a garantire oltre a un notevole miglioramento della viabilità, anche maggior sicurezza ai residenti, alle attività commerciali e all'urbanistica".