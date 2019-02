Ponte della Scafa: traffico bloccato, imbuto tra Ostia e Fiumicino. "Fate percorsi alternativi"

Il forte vento, oltre a buttare giù le transenne, ha fatto crollare le poche certezze del Ponte della Scafa. L'unico collegamento tra Ostia e Fiumicino è in tilt e non è escluso che si debba ricorrere a chiusure così come accaduto mesi fa, quando ci furono lavori di alleggerimento per il rischio crolli.

Le ringhiere di fortuna montate per delimitare la carreggiata nel pomeriggio di sabato sono state divelte dal vento mandando in tilt la viabilità così, dopo un week end di disagi, oggi e domani chi deve superare il ponte e raggiungere la propria meta di destinazione deve calcolare tempi di percorrenza anche superiori ad un'ora. Nelle ore di punta la fila, da Ostia, per raggiungere il vicino comune aeroportuale inizia così da Ostia Antica. Nell'opposta direzione, invece, le auto incolonnate si vedono dalla rotonda di via dell'Aeroporto.

Nella giornata di domenica il Comune di Fiumicino, dopo aver avvisato sui social la cittadinanza, aveva invitato il Comune di Roma, Aeroporti di Roma e Anas (società che ora gestisce quel tratto di strada ndr) ad un sopralluogo. E se l'assessore ai lavori pubblici di Fiumicino era presente, degli altri non c'era traccia.

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, quindi, ha quindi deciso di firmare una ordinanza per deviare il traffico congestionato sul Ponte della Scafa, ora regolamentato da un semaforo provvisorio e alcuni new jersey mobili.

Dalle 5 di questa mattina, chi arriva da Fiumicino potrà accedere al Ponte della Scafa solo percorrendo via dell'Aeroporto. Chi arriva da Ostia potrà scendere dal ponte e immettersi solo su via dell'Aeroporto. Non si potrà, dunque, accedere al ponte da via della Scafa né, viceversa, a via della Scafa venendo dal ponte. Il provvedimento mira così a snellire il traffico sul ponte stesso, dato il senso unico alternato dovuto ai lavori in corso.

L'ordinanza sarà in vigore fino alla fine dei lavori che Anas sta facendo per mettere in sicurezza il ponte e ripristinare il parapetto abbattuto dal vento. Il divieto non riguarda i mezzi del trasporto pubblico (Cotral) e i mezzi di soccorso. Sul posto, a gestire l’emergenza, ci sarà la Polizia Locale di Fiumicino.

"Ci aspettiamo che i lavori terminino tra martedì notte e, massimo, mercoledì mattina", fa sapere il Comune costiero in una nota aggiungendo che "si invitano tutti coloro che non hanno necessità impellente di percorre il ponte della Scafa o che vivono in prossimità del Grande Raccordo Anulare, a scegliere percorsi alternativi per evitare di ritrovarsi in un ingorgo che renderebbe molto lungo il tempo di percorrenza".

Quest'anno, secondo le promesse, dovrebbero iniziare i lavori per il "nuovo" Ponte della Scafa. La strada, prima gestita da Astral, è tornata ad essere amministrata da Anas che, ad inizio mese, aveva sottolineato le proprie intenzioni riguardanti il futuro di quel tratto di strada che collega Ostia a Fiumicino in entrambi i sensi: "Si procederà alla redazione del progetto esecutivo e all'appalto dei lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte per un investimento stimato di 3 milioni di euro. È inoltre previsto un progetto di demolizione e ricostruzione del viadotto dell’aeroporto, per un investimento di 11 milioni di euro".

Il nuovo Ponte della Scafa, secondo l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, sarà pronto nel 2020. Promesse, come quelle riguardanti il ponte tra Dragona e Portuense, che potrebbero non concretizzarsi e rischiano di essere spazzate via alla prima folata di vento.