Il Pit di Ostia si trasforma: niente turismo, le informazioni saranno sui rifiuti

Da centro di informazioni turistiche a punto di chiarimento sui rifiuti. Cambia pelle il Pit (Punto Informativo Turistico) di Ostia, a piazza Anco Marzio. Il chiosco, abbandonato da anni, aprirà nuovamente. Non si parlerà del mare, della pineta o degli Scavi di Ostia Antica ma di raccolta differenziata.

"Se non lo avessi sentito in Commissione Commercio e Turismo, non ci crederei. Ormai siamo alla follia. Chi governa il nostro Municipio ha deciso in sordina di trasformare il Pit in un punto informativo rifiuti a disposizione di Ama, per dire ai cittadini come funzionerà la raccolta porta a porta", dichiara Andrea Bozzi, capogruppo delle liste "Ora" e "Un Sogno Comune" e vice presidente Commissione Commercio e Turismo del Municipio X.

Una decisione "imposta forse dall'alto" secondo Bozzi visto che "nessuno ci dice chi l'ha presa, calata sulla testa di una città che dovrebbe avere principalmente una vocazione turistica". Il consigliere civico si dice pronto a fare le barricate: "Campidoglio e Municipio X credono di poter continuare a trattare Ostia come l'ultima delle periferie. Chiamo a raccolta cittadini e rappresentanze commerciali e turistiche per protestare".

"Da mesi - aggiunge Bozzi - chiedevo una commissione proprio per parlare del recupero del gabbiotto adibito a Pit che fu gestito da Zetema e poi abbandonato. Abbiamo tante associazioni di volontariato che si sono rese disponibili a gestirlo anche gratuitamente per fare promozione al territorio visto che i turisti che arrivano non trovano neanche un cartello turistico che gli indichi la strada". Delusa anche Monica Picca di Fratelli d'Italia: "Invece di rilanciare attraverso l'informazione delle bellezze del nostro territorio così come avevano promesse, Di Pillo rinnega le promesse elettorali e trosforma il Pit in punto informazione per l'Ama".