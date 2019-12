Ostia, il girotondo del consigliere municipale: lascia Fratelli d'Italia passa alla Lega e torna a FdI

Pierfrancesco Marchesi, 55 anni, ha finito il suo girotondo. Il nove mesi, il consigliere di Ostia, ha lasciato Fratelli d'Italia per poi tornare riabbracciando così nel partito di Giorgia Meloni. Un pellegrinaggio che l'ha visto transitare per la Lega, lasciata, e nel limbo del Gruppo Misto del X Municipio.

Radicato all'Infernetto, Marchesi (che nel corso degli anni aveva collezionato gaffe come il calcio al consigliere dem Orneli e ad una uscita fuoriluogo sui ciclisti) lo scorso marzo aveva lasciato FdI per abbracciare il progetto della Lega di Matteo Salvini. Un amore mai nato, però, con Marchesi che lo scorso agosto ha poi deciso di transitare al Gruppo Misto prima di tornare "casa".

"C'è grande soddisfazione per il rientro in Fratelli d'Italia di Pierfrancesco Marchesi. Ancora una volta il partito di Giorgia Meloni viene premiato per il suo radicamento sul territorio, per il grande impegno profuso su Roma, per essere l'unica forza d'opposizione capace di attrarre consiglieri anche da altri partiti, come accaduto tempo fa con l'ingresso di Maria Cristina Masi, e di crescere come del resto confermano anche i sondaggi su scala nazionale. Bentornato quindi Pierfrancesco", sottolina in una nota Massimo Milani, commissario romano di Fdi.

"Siamo convinti che Marchesi, insieme al capogruppo Malara e alla consigliera Masi, sapranno dare la spallata vincente per sconfiggere i grillini nel Municipio X e aprire la strada al futuro del centrodestra in un territorio come Ostia che cerca riscatto e riqualificazione".