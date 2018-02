Ostia, anni di rimpalli bloccano l'iter: piazza Anco Marzio ancora non è un'isola pedonale

Anni di incertezza e rimpalli. Piazza Anco Marzio, il così detto "salotto buono" di Ostia non è un isola pedonale, ma una grande Ztl che non ce l'ha fatta. Il cambio di viabilità, iniziato nel 2008, non è mai stato completato. In Campidoglio mancano le carte che vieterebbero l'accesso dei veicoli alla piazza, il tutto generando una serie di disagi per i commercianti del quadrante del lido.

Insomma, l'area pedonale cuore del X Municipio, non ha mai completato, ufficialmente, il suo iter di trasformazione. La piazza risulterebbe essere a traffico limitato da dieci anni, e non un'isola pedonale da cinque. Una fase di stallo che necessita chiarezza, come gridano a gran voce gli esercenti.

Ad interessarsi della vicenda, un anno e mezzo fa, era stata la Commissione Straordinaria del X Municipio, con il prefetto viceprefetto Rosalba Scialla. I contatti col Campidoglio, tuttavia, non portarono i risultati sperati. Ieri, durante la commissione congiunta Lavori pubblici e commercio, il tema è tornato d'attualità come sottolinea Andrea Bozzi vice presidente Commissione Commercio, e capogruppo delle liste 'Ora' e 'Un Sogno Comune': "Sono 10 anni che la piazza aspetta di diventare una vera isola pedonale a livello normativo. Abbiamo deciso all'unanimità, quindi, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle categorie e gli Uffici municipali, che urge una delibera di Roma Capitale per farla diventare tale e per questo solleciteremo la Presidente del Municipio Di Pillo con un atto formale, d'accordo con la maggioranza a cinquestelle".

"La cosa grave - ha aggiunto - è che la Soprintendenza capitolina, direttamente coinvolta nella gestione dei vincoli paesaggistici e nel dare i permessi o meno agli operatori, non solo non si è presentata, ma non ha neppure risposto all'invito del Municipio, mostrando un'arroganza ed un distacco assai preoccupanti".

"È vero - ha concluso Bozzi - che commercianti e cittadini hanno aspettato tanto, ma ora abbiamo il dovere di chiarire quanto prima il quadro normativo per favorire il rilancio e lo sviluppo del "salotto buono" di Ostia, sempre frequentato da famiglie e turisti, e di farlo possibilmente prima dell'inizio della bella stagione".

Nel frattempo piazza Anco Marzio resta ancora una Ztl, come ha confermato la Polizia Locale. E ciò genera problemi enormi per i commercianti, sottoposti a controlli talvolta schizofrenici, ma anche per gli stessi controllori e per gli Uffici tecnici, che non hanno i giusti strumenti per affrontare le varie problematiche.

"Quell'area è una eccellenza romana, un centro commerciale naturale che ha bisogno di 'sburocratizzare' alcune questioni che perdurano da anni. Diventare, finalmente, isola pedonale aiuterebbe gli esercenti anche in questioni pratiche come lo scarico delle merci. - spiega a RomaToday Armando Vitali, presidente dell'Ascom del X Municipio - I commercianti aspettano fiduciosi le decisioni della politica dopo la commissione di ieri, ma ci riserviamo azioni di protesta se la questione non dovesse evolversi in vista della prossima estate".